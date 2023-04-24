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Silver Lake купит германского разработчика ПО Software за 2,2 млрд евро

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Silver Lake покупает германского разработчика программного обеспечения Software AG за 2,2 млрд евро.

Как сообщается в пресс-релизе Software, ее акционеры получат по 30 евро за каждую принадлежащую им акцию. Это представляет собой премию в 53% к уровню котировок на закрытие торгов 20 апреля и 48% к средневзвешенной цене за последние три месяца.

Software AG Foundation, крупнейший акционер германской компании, выразил поддержку сделке и согласился продать 25,1% акций.

Silver Lake уже делала инвестиции в Software AG, купив конвертируемые облигации компании на сумму 344 млн евро в феврале 2022 года.

Silver Lake Software AG Германия
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