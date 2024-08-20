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Brand Finance седьмой год подряд назвала Nestle самым дорогим продуктовым брендом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Nestle седьмой год подряд остается лидером мирового рейтинга самых дорогих продуктовых брендов , несмотря на то, что за минувший год его стоимость снизилась на 7% - до $20,8 млрд, сообщает Brand Finance.

На второе место в рейтинге с третьего в прошлом году переместился бренд Lay's благодаря росту на 9% (до $12 млрд). Он сместил на третью позицию китайский бренд Yili, стоимость которого опустилась на 6% (до $11,6 млрд).

На четвертую строку с пятой поднялся американский бренд Tyson (-5,2%, до $8,27 млрд), обогнав французский Danone (-10,2%, до $8,03 млрд). Поменялись местами американские Quaker (+6,5%, до $7,5 млрд) и Kellogg's (-16,3%, до $6,1 млрд), которые заняли в этом году соответственно шестое и седьмое место в рейтинге.

Бренд Wrigley поднялся на восьмую позицию с десятой (+7,5%, до $6 млрд), китайский Mengniu остался на девятой строчке (-11,1%, до $5,4 млрд), а на десятое место с тринадцатого добрался американский бренд Doritos (+12%, до $4,6 млрд).

Канадский бренд Viterra продемонстрировал наиболее существенный рост стоимости бренда - на 37% (до $1,1 млрд), что позволило ему занять 81-ю строку (в прошлом году он не входил в рейтинг). Кроме того, существенно подорожали мексиканский бренд Mission (+36%) и финский Valio (+31%).

Стоимость топ-100 продуктовых брендов снизилась за прошедший год на 4% - до $268 млрд, говорится в сообщении. В том числе, это обусловлено тем, что потребители все чаще отдают предпочтение не крупным, а небольшим частным брендам, которые предлагают уникальные и персонализированные продукты.

"Индустрия продуктов питания и напитков переживает быструю трансформацию, вызванную меняющимися предпочтениями потребителей, - отмечает директор по оценке Brand Finance Савио Д'Соуза. - Хотя снижение стоимости бренда является проблемой, оно также открывает возможности для инноваций".

Среди 100 вошедших в рейтинг брендов 43 являются американскими, 12 - китайскими, шесть - японскими. По четыре представителя у Швейцарии, Италии, Индии и Германии, по три - у Канады и Великобритании.

Danone Nestle Valio Brand Finance Lay's
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