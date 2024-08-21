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Apple вернула первое место в рейтинге самых дорогих ИТ-брендов от Brand Finance

Самый резкий рост стоимости бренда зафиксировала Nvidia

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc. вновь заняла первую строчку в списке самых дорогих высокотехнологичных брендов в мире, обогнав занимавшую лидирующую позицию в прошлом году Amazon.com Inc., которая откатилась сразу на четвертое место за счет активного роста конкурентов, говорится в исследовании Brand Finance.

Стоимость бренда Apple за год взлетела на 74% - до $516,6 млрд, в то время как у Amazon выросла всего на 3,2% - до $308,9 млрд. На второе место в рейтинге поднялась Microsoft Corp., продемонстрировавшая подъем почти на 78% (до $340,4 млрд). Google (входит в Alphabet Inc.) осталась на третьей строчке (+18,5%, до $333,4 млрд).

Эти же четыре компании занимают аналогичные места в общем списке наиболее дорогих брендов мира.

Самый резкий рост стоимости в IT-сегменте зафиксировала Nvidia Corp. - ее бренд подскочил в цене в 2,6 раза, до $44,5 млрд, за счет высокого спроса на её микрочипы в технологиях искусственного интеллекта. Теперь она замыкает топ-10 списка.

Пятое место в рейтинге заняла TikTok ($84,2 млрд), шестое - Samsung ($82,2 млрд). Это единственные компании не из США в топ-10.

Далее в списке располагаются Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) с оценкой стоимости бренда в $75,7 млрд, Instagram (также принадлежит Meta, оценивается в $70,4 млрд) и Oracle Corp. ($53,1 млрд).

Amazon Apple Google Microsoft Corp США Nvidia Brand Finance
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