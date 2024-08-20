Норвегия в июле увеличила добычу природного газа на 10,8%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В июле в Норвегии добыча природного газа увеличилась на 10,8% в годовом исчислении, до 11,16 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в июне объем производства составлял 10,37 млрд кубометров, то есть за прошлый месяц он вырос на 7,6%. NOD прогнозировал добычу в июне на уровне 9,9 млрд кубометров.

Норвегия в июле нарастила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 0,9% в годовом выражении - до 2,079 млн баррелей в сутки (б/с). Относительно июня она повысилась на 6% (с пересмотренных 1,961 млн б/с).

Добыча нефти в стране в июле составляла в среднем 1,826 млн б/с, что на 6,3% выше июньского объема, но на 0,5% меньше производства в том же месяце 2023 года. NOD прогнозировал показатель на уровне 1,72 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-июле, согласно предварительным расчетам, составил около 144,2 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 60,6 млн кубометров пришлось на нефть и 75,5 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 7,4 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении.