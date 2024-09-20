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Норвегия в августе увеличила добычу природного газа на 11% г/г

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Норвегии в августе добыча природного газа выросла на 11% в годовом измерении - до 10,81 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в июле объем производства составлял 11,18 млрд кубометров, то есть за прошлый месяц он сократился на 3,3%. NOD прогнозировал добычу в августе на уровне 9,75 млрд кубометров.

Норвегия в августе снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,6% в годовом выражении - до 1,982 млн баррелей в сутки (б/с). Относительно июля она уменьшилась на 4,9% (с пересмотренных 2,083 млн б/с).

Добыча нефти в стране в августе составляла в среднем 1,765 млн б/с, что на 3,4% ниже июльского объема и на 1,4% меньше производства в том же месяце 2023 года. NOD прогнозировал показатель на уровне 1,64 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-августе, по предварительным расчетам, составил около 165 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 69,3 млн кубометров пришлось на нефть и 86,3 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 8,4 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Норвегия NOD
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