XPeng во II квартале резко сократила чистый убыток, увеличила выручку на 60%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китайская XPeng, входящая в число крупнейших производителей электромобилей страны, зафиксировала падение чистого убытка и скачок выручки во втором квартале.

Как сообщается в отчетности компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил 1,28 млрд юаней ($179,4 млн) по сравнению с 2,8 млрд юаней за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный убыток составил 1,22 млрд юаней против 2,67 млрд юаней годом ранее.

Выручка автопроизводителя подскочила на 60,2% - до 8,11 млрд юаней.

Эксперты, опрошенные FactSet, ожидали чистый убыток на уровне 1,64 млрд юаней, скорректированный - 1,48 млрд юаней, выручку - 8,12 млрд юаней.

XPeng в апреле-июне поставила 30,207 тыс. электромобилей против 23,205 тыс. за тот же период годом ранее. В июле поставки составили 11,145 тыс. единиц.

В третьем квартале XPeng ожидает выручку в диапазоне 9,1-9,8 млрд юаней при продажах в районе 41-45 тыс. машин.

Котировки ADS компании на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник растут на 0,4%.