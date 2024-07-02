Nio, Li Auto, XPeng и BYD в июне увеличили поставки электромобилей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей увеличили поставки в июне.

Nio сообщила, что отгрузила 21 209 автомобилей, на 98% больше, чем в июне 2023 года. Во втором квартале поставки компании выросли на 144% до 57 373 машин.

Li Auto в июне 47 774 электромобиля (рост на 46,7%), во втором квартале - 108 581 (увеличение на 25,5%).

XPeng в июне нарастила поставки на 24%, до 10 668 машин, рост продаж во втором квартале составил 30% - до 30 207 штук.

Поставки BYD в июне поднялись на 35% - до 341 658 электромобилей. В первом полугодии продажи выросли на 28% до 1 612 983 штук.

Zeekr, которая принадлежит Geely, в июне отгрузила рекордное количество электрокаров - 20 106. С начала 2024 года ее поставки составили 87,87 тысячи машин.

Производитель смартфонов Xiaomi, который выпустил свой первый электромобиль SU7 в конце марта, поставил на рынок в июне свыше 10 тысяч машин. Всего компания продала более 25 тысяч электрокаров.