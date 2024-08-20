Сбербанк с 21 августа возобновит выдачи кредитов по госпрограмме ипотеки для ИТ

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк с 21 августа возобновит выдачи кредитов по программе "Ипотека для ИТ", заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

Банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года.

Минимальная ставка по программе на "Домклик" составит 6%, первоначальный взнос - от 20,1% от стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита - до 9 млн рублей. Можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму (до 18 млн рублей), в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита (9 млн рублей) будет действовать рыночная процентная ставка.

Заёмщик должен работать в компании, которая относится к сфере информационных технологий. Максимальный возраст заемщика на момент подписания кредитного договора - 50 лет (включительно). При этом IT-компания должна находиться в России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), иметь аккредитацию Минцифры РФ и получать налоговые льготы.

По программе можно купить готовое или строящееся жильё в новостройке, участок с жилым домом у юрлица или ИП, земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома, а также построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП. При этом по программе нельзя купить долю, комнату, апартаменты, квартиру во вторичке или квартиру по ДУПТ (договору уступки прав требований). Также согласно новым условиям программы становится невозможной покупка жилья в Москве и Санкт-Петербурге.

Сбербанк за все время с момента запуска IT- ипотеки выдал 31,7 тыс. кредитов на сумму более 256 млрд рублей.