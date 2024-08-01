Поиск

Айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до погашения кредита

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Специалисты IT-компаний не смогут уволиться, не погасив IT-ипотеку, сообщает Минцифры в своем телеграм-канале.

"Минимальный срок работы в IT-компании: было - пять лет с момента оформления кредита, стало - в течение всего срока ипотеки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве рассказали о других новых условиях льготной ипотеки. Так, изменилась ставка, которая теперь не превышает 6%.

Напомним, с помощью банковских и региональных программ возможно ее дополнительное снижение. Кроме того, программа IТ-ипотеки перестала действовать в Москве и Петербурге. Также изменился размер льготного кредита. Ранее он составлял до 18 млн рублей в городах-миллионниках и до 9 млн рублей в остальных населенных пунктах, теперь же размер кредита не должен превышать 9 млн рублей во всех регионах РФ. Помимо обязательной IT-аккредитации, теперь при оформлении кредита будут смотреть на статус компании, получающей налоговые льготы.

ЭкономикаМинфин не ждет катастрофы на рынке ипотеки в 2024-25 гг. из-за сворачивания госпрограммЧитать подробнее

Ранее говорилось о том, что изменился и требуемый уровень дохода для специалистов. Теперь заемщиками могут стать айтишники с зарплатой от 150 тыс. рублей в городах-миллионниках, Подмосковье и Ленинградской области, а также специалисты с доходом от 90 тыс. рублей в других городах.

Как сообщается в телеграм-канале Минцифры, такие изменения связаны с высокой нагрузкой на бюджет, с неравномерным распределением средств и кадрами в регионах.

Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года. Жилье по льготной ставке смогут приобрести не менее 82 тыс. специалистов.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена в 2022 году. За время реализации IT-ипотеки банки получили свыше 275 тыс. заявок, выданы кредиты на 700 млрд рублей.

Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белгороде возобновляют работу учреждения культуры, спорта и допобразования

Что произошло за день: среда, 31 июля

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%

Меркачева считает вероятным обмен Гершковича после вступления приговора в силу

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Роскомнадзор предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Краснов указал на просчеты властей, сделавшие возможными теракты в Crocus и Дагестане

Защита отбывающего срок Пола Уилана не знает о его местонахождении

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });