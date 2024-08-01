Айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до погашения кредита

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Специалисты IT-компаний не смогут уволиться, не погасив IT-ипотеку, сообщает Минцифры в своем телеграм-канале.

"Минимальный срок работы в IT-компании: было - пять лет с момента оформления кредита, стало - в течение всего срока ипотеки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве рассказали о других новых условиях льготной ипотеки. Так, изменилась ставка, которая теперь не превышает 6%.

Напомним, с помощью банковских и региональных программ возможно ее дополнительное снижение. Кроме того, программа IТ-ипотеки перестала действовать в Москве и Петербурге. Также изменился размер льготного кредита. Ранее он составлял до 18 млн рублей в городах-миллионниках и до 9 млн рублей в остальных населенных пунктах, теперь же размер кредита не должен превышать 9 млн рублей во всех регионах РФ. Помимо обязательной IT-аккредитации, теперь при оформлении кредита будут смотреть на статус компании, получающей налоговые льготы.

Ранее говорилось о том, что изменился и требуемый уровень дохода для специалистов. Теперь заемщиками могут стать айтишники с зарплатой от 150 тыс. рублей в городах-миллионниках, Подмосковье и Ленинградской области, а также специалисты с доходом от 90 тыс. рублей в других городах.

Как сообщается в телеграм-канале Минцифры, такие изменения связаны с высокой нагрузкой на бюджет, с неравномерным распределением средств и кадрами в регионах.

Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года. Жилье по льготной ставке смогут приобрести не менее 82 тыс. специалистов.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена в 2022 году. За время реализации IT-ипотеки банки получили свыше 275 тыс. заявок, выданы кредиты на 700 млрд рублей.