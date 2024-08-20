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Турецкий ЦБ сохранил ставку на уровне 50% годовых

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам пятого заседания подряд.

Ставка по семидневным операциям РЕПО во вторник оставлена на отметке 50% годовых. Это максимальный уровень с 2002 года. Решение совпало с прогнозами большинства экспертов.

В заявлении турецкого ЦБ по итогам заседания отмечается, что базовая инфляция в стране в июле была ниже среднего уровня второго квартала.

"Индикаторы на третий квартал позволяют предположить, что внутренний спрос в Турции продолжает ослабляться, что способствует замедлению инфляции", - отмечают в ЦБ.

В сообщении также говорится о том, что темпы роста цен на товары снижаются, однако инфляция в сфере услуг отстает от этого тренда.

"Высокий уровень и устойчивость инфляции в сфере услуг, а также геополитические факторы, продолжают поддерживать инфляционные риски", - отмечают в турецком ЦБ.

Статданные за июль показали ослабление инфляции в Турции до 61,78% в годовом выражении с июньских 71,6%. Темпы роста потребительских цен замедлились в июне второй месяц подряд и были самыми низкими с октября 2023 года. В мае текущего года инфляция в стране достигала 75%.

Курс доллара США к турецкой лире вырос на торгах во вторник до 33,8381 лиры/$1 против 33,7542 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. С начала этого года доллар подорожал на 14,8% в паре с лирой.

Турция Центробанк
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