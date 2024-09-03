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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Инфляция в Турции в августе замедлилась до 52%, минимума за год

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Турции в августе выросли на 52% в годовом выражении, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Темпы подъема замедляются третий месяц подряд. В июле инфляция составляла 61,8%.

Августовские темпы повышения цен являются минимальными с июля прошлого года.

Аналитики в среднем прогнозировали, что рост цен составит 52,2%, по данным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом месяце подорожали на 44,9% (в июле - на 58,9%), транспортные услуги - на 29% (на 46,1%), одежда и обувь - на 29,4% (на 39,6%), мебель и товары для дома - на 44,8% (на 56,6%). Цены в гостиницах, кафе и ресторанах повысились на 67,7% (на 76%).

Между тем темпы роста стоимости коммунальных услуг ускорились до 101,5% с 98,5% в июле.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания, энергоносителей, алкоголя, табачной продукции и золота, в прошлом месяце составила 51,6% в годовом выражении, что является самым низким показателем с июня 2023 года. В июле она находилась на отметке 60,2%.

Потребительские цены в Турции в августе относительно предыдущего месяца увеличились на 2,5%. В июле к июню прирост составлял 3,2%.

Цены производителей (индекс PPI) в стране в прошлом месяце повысились на 35,75% в годовом выражении и на 1,7% в помесячном, по данным Turkstat. В июле они увеличились соответственно на 41,4% и 1,9%.

Замедление инфляции показывает, что ужесточение денежно-кредитной политики в Турции начинает приносить плоды, отмечает Financial Times. Турецкий ЦБ удерживает ключевую процентную ставку на уровне 50% с марта этого года. Еще в июне 2023 года ставка находилась на уровне 8,5%.

Турция
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