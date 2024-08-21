Нефть Brent подешевела до $77,12 за баррель

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет в среду после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Давление на рынок оказывают сигналы ослабления спроса на сырье в мире, в особенности в Китае, а также надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни, уточнив, что США, Египет и Катар намерены сделать все возможное, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые предложения по перемирию, пишет газета The Times of Israel. Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $77,12 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,46 (0,6%), до $77,2 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,09 (0,12%), до $73,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,49 (0,7%), до $73,17 за баррель.

"Мы полагаем, что снижение цен на нефть, обусловленное надеждами на перемирие в секторе Газа, будет краткосрочным, поскольку вероятность прекращения огня является низкой", - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Кроме того, сохраняется риск атаки Ирана на Израиль в ответ на недавнее убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 по московскому времени.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали повышение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 347 тыс. баррелей.