Brent подорожала до $77,36 за баррель

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному росту днем в среду после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

К 15:11 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,21%), до $77,36 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,13 (0,18%), до $73,3 за баррель.

Днем ранее Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,7% на фоне снижения опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни, уточнив, что США, Египет и Катар намерены сделать все возможное, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые предложения по перемирию.

"Нефть теряет наценку на риск эскалации конфликта из-за ограниченных успехов США в том, чтобы усадить Израиль за стол переговоров по прекращению огня в Газе, - отметил аналитик PVM Джон Эванс. - Однако ХАМАС все еще видит эту сделку односторонней, а Израиль сохраняет за собой право атаковать после освобождения заложников, и пока очень рано думать о том, что мы наблюдаем первые шаги по урегулированию конфликта".

В среду основное внимание трейдеров направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,72 млн баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали повышение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 347 тысяч баррелей.