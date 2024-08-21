США будут добиваться согласия ХАМАС на новые условия соглашения о прекращении огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: AP/TASS

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни, уточнив, что США, Египет и Катар намерены сделать все возможное, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые предложения по перемирию, пишет газета The Times of Israel.

"Это необходимо сделать именно в ближайшие дни, и мы приложим все усилия, чтобы довести дело до финишной черты", - заявил Блинкен журналистам в Дохе.

По его словам, как только ХАМАС согласится на представленное Вашингтоном предложение по устранению разногласий, блокирующих соглашение о прекращении огня, можно будет перейти к соглашению о деталях его реализации.

В то же время СМИ обращают внимание на сохраняющиеся в заявлениях сторон разногласия.

Как отмечает издание The Jerusalem Post, Блинкен заявил журналистам, что "соглашение очень четко определяет график и места вывода войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы, и Израиль на это согласился".

Но газета отмечает что "как во время визита Блинкена (в Израиль - ИФ), так и после него, Нетаньяху настаивал на том, что ЦАХАЛ должна оставаться в двух важнейших коридорах безопасности в Газе".

Во вторник The New York Times со ссылкой на источники также сообщала, что новое предложение США по перемирию в секторе Газа не устранило ключевые разногласия между Израилем и ХАМАС, подразумевая нахождение небольшого числа израильских военных на границе Газы и Египта.

"Обе стороны (...) заявили, что усилия посредников, в частности - недавнее предложение США (...), не смогли устранить некоторые из самых существенных разногласий в переговорах", - сообщает газета, ссылаясь на источники, как в Израиле, так и в ХАМАС.

В ХАМАС ранее заявили, что новое предложение США является произраильским. В группировке предложение назвали полной противоположностью условиям, на которые они выражали согласие в июле.

В ХАМАС продолжают призывать к полному выводу войск Израиля с территории анклава. Египет также высказался решительно против нахождения израильских военных в приграничном районе, известном как Филадельфийский коридор.

Во вторник сообщалось, что Нетаньяху выразил сомнения в возможности сделки с ХАМАС по Газе. Тогда же он заявил, что израильские военные не покинут Филадельфийский коридор.

Во вторник Блинкен провел переговоры по Газе в Египте. Ранее он обсудил эту тему во время визита в Израиль.