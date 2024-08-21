"Автомобильные технологии" планируют начать выпуск новой модели на заводе в Калуге

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ООО "Автомобильные технологии" планирует наладить выпуск новой модели на калужском заводе до конца текущего года. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко.

"Детали пока не раскрываем, но можем отметить, что реализация данного мероприятия позволит в краткосрочной перспективе обеспечить полноценную загрузку сварочного цеха и окрасочного комплекса, а также продолжить работы по модернизации завода", - отметил Безрученко.

На предприятии продолжаются работы по запуску участка механической обработки и сборки двигателей.

Ранее сообщалось, что предприятия автокластера в Калужской области возобновили работу. В частности, АО "АМО" группы "Промышленные инвестиции" (бывшая площадка Volvo Trucks) собрало в текущем году 649 грузовиков, а до конца года планирует собрать 2 тыс. Автозавод ООО "АГР" (AGR Automotive Group, бывший завод Volkswagen) перезапустил производство в Калуге и приступил к сборке автомобилей, до конца года на предприятии планируют собрать 27 тыс. автомобилей.

"Автомобильные технологии" с конца 2023 года выпускают на промплощадке ООО "ПСМА Рус" автомобили Citroen С5 Aircross.

"Автомобильные технологии" выступают не только производственным партнером завода "ПСМА Рус", но и работают как импортер и дистрибьютор официально поставляемых в РФ запчастей и автомобилей: компактных кроссоверов Citroen C5 Aircross и Peugeot 4008, кроссовера Peugeot 5008 и кроссбэка Citroen С5Х.