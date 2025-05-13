AGR хочет вывести на рынок четыре модели автомобилей Tenet в 2025 году

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российская автомобильная группа AGR, заключившая соглашение о технологическом партнерстве с китайской компанией Defetoo по выпуску автомобилей под брендом Tenet на бывшем калужском заводе Volkswagen и подписавшая специнвестконтракт (СПИК), планирует в 2025 году вывести на российский рынок четыре модели среднего ценового сегмента.

Об этом "Коммерсанту" сообщил гендиректор "АГР Холдинга" Алексей Калицев.

"В этом году мы планируем вывести на российский рынок четыре модели. Они будут представлены в средней ценовой категории. Модели будут вставать на конвейер не одновременно. Мы стартуем с крупноузловой сборки и очень быстро переходим к мелкоузловой", - сказал он.

По словам Калицева, перед AGR "стоят амбициозные задачи совместного с Defetoo формирования долгосрочной стратегии развития, реализации 20-летнего инвестиционного плана, которые позволят автомобилям Tenet занять лидирующие позиции на рынке". Топ-менеджер сообщил, что реализация проекта будет вестись в рамках специнвестконтракта, который уже подписан.

"Автомобили бренда Tenet будут глубоко локализованными. Мы с нашими партнерами настроены на серьезную работу в этом направлении, поэтому "АГР Холдинг" уже взял на себя обязательства в рамках СПИК. А для Defetoo стратегически важно развитие на внешних рынках за счет глубокой локализации", - сказал Калицев.

Он подчеркнул, что AGR хочет наладить выпуск автомобилей именно по полному циклу (CKD), быстро перейдя от крупноузловой к мелкоузловой сборке, которая намечена уже на середину лета.

На вопрос о том, каким продуктом занимается малоизвестная Defetoo, Калицев ответил: "Defetoo - китайская госкомпания, мажоритарным акционером которой является Комитет по развитию экономической и технологической зоны Уху. Ее уставный капитал превышает 1 млрд юаней, что обеспечивает прочную финансовую основу для реализации международных проектов. У Defetoo мощная бизнес-экосистема: в общей сложности десять подразделений, отвечающих за исследования и разработки, производство, маркетинговые исследования и аналитическую поддержку бизнеса".

Российская AGR Automotive Group занимается производством и продажей автомобилей, запасных частей и организацией сервисного обслуживания на территории России. Калужский автозавод группы (бывшая площадка Volkswagen) расположен в индустриальном парке "Грабцево" и имеет производственную мощность в 225 тысяч автомобилей в год.