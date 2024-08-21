Разработчик софта Five9 сократит штат на 7%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения для колл-центров Five9 Inc. планирует сократить штат примерно на 7% для увеличения рентабельности, сообщает MarketWatch.

Расходы на увольнения составят $12-15 млн. Основная их часть придется на третий и четвертый кварталы.

Ожидается, что процесс увольнений в основном завершится до конца 2024 года.

"Five9 сосредоточена на повышении стоимости акций за счет увеличения доходов, повышения прибыльности, инвестирования в наши ключевые стратегические инициативы и предоставления услуг нашим клиентам", - написал главный исполнительный директор компании Майк Беркланд в электронном письме сотрудникам.

По данным на конец прошлого года в Five9 работало 2684 человека.

C начала 2024 года капитализация Five9 рухнула почти на 57% (до $2,55 млрд), тогда как индекс Nasdaq Composite прибавил около 19%.