Five9 и Zoom отказались от сделки по слиянию на $15 млрд

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Акционеры провайдера "облачного" программного обеспечения Five9 Inc. проголосовали против сделки по слиянию с Zoom Video Communications Inc., предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, на сумму около $15 млрд.

В сообщении Five9 говорится, что сделка не получила достаточное количество голосов в поддержку от акционеров, и стороны отказались от плана слияния "по обоюдному согласию".

Главный исполнительный директор Zoom Эрик Юань сообщил, что, хотя компания рассчитывала на потенциальное партнерство с Five9, "финансовая дисциплина является основой нашей стратегии". Zoom продолжит фокусироваться на повышении ценности для акционеров и клиентов, говорится в его сообщении.

Zoom сообщила о намерении приобрести Five9 в июле. Сделка стала бы крупнейшим поглощением в истории Zoom, позволив компании получить доступ на рынок контакт-центров, объем которого оценивается в $24 млрд.

Сделка привлекла внимание властей США. На прошлой неделе ее начал оценивать комитет из представителей нескольких министерств под названием Team Telecom, чтобы убедиться, что она не "представляет собой риск для национальной безопасности или интересов в сфере обеспечения правопорядка" в США, сообщалось в письме американского Минюста на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Zoom стала одним из крупнейших выгодоприобретателей перехода на удаленный режим работы и учебы в период пандемии COVID-19. Рыночная стоимость компании, которая провела IPO в 2019 году, взлетела более чем в три раза с начала распространения коронавирусной инфекции в США более года назад, в определенный момент преодолев планку $100 млрд. На текущий момент она составляет $83,4 млрд.

В июле Zoom сообщила, что впервые в своей истории зафиксировала квартальную выручку выше $1 млрд, но дала слабый прогноз на третий финансовый квартал.