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Сеть универмагов Macy's вернулась к квартальной прибыли

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. во втором финансовом квартале вернулась на прибыльный уровень, однако ее выручка не оправдала ожиданий, что вызвало резкое снижение котировок.

За финквартал, который завершился 3 августа, чистая прибыль компании составила $150 млн, или 53 цента в расчете на акцию, против чистого убытка в $22 млн, или 8 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла до 53 с 26 центов на акцию.

Выручка снизилась на 3,8% - до $4,937 млрд с $5,13 млрд годом ранее. Сопоставимые продажи сократились на 3,3%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 30 центов на акцию при выручке в $5,059 млрд и уменьшении продаж на 0,9%.

Macy's ухудшила прогноз на весь текущий финансовый год и теперь планирует получить выручку в диапазоне $22,1-22,4 млрд против ранее ожидавшихся $22,3-22,9 млрд. Сопоставимые продажи, как ожидается, снизятся на 0,5-2%, в то время как прежде говорилось о возможности их изменения от снижения на 1% до повышения на 1,5%.

При этом компания сохранила оценку скорректированной прибыли в районе $2,55-2,90 на акцию.

Котировки бумаг Macy's падают на 9% на предварительных торгах в среду. Рыночная стоимость ритейлера за последние три месяца опустилась на 11,7% (до $4,9 млрд), при этом фондовый индекс S&P 500 поднялся на 5,2%.

Macy's США
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