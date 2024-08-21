В России на прошлой неделе огурцы снова подорожали, а капуста начала дешеветь

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В России не прошлой неделе капуста, которая дорожала в последнее время более высокими темпами, чем другие овощи, подешевела, хотя темпы снижения цен пока символические. Как сообщил Росстат, цены снизились пока на 0,04% после роста на 1,8% неделей ранее).

Свекла подешевела на 3,8% (на 2,6%), морковь - на 2,8% (на 3,4%), картофель - на 2,6% (на 1,9%), бананы - на 2% (на 1,5%), яблоки - на 1,8% (рост на 0,1%), помидоры - на 1,5% (на 1,6%), лук - на 0,7% (на 1,1%).

Огурцы, цены на которые в последнее время снижались, вновь подорожали - на 2,1% против минус 1,1% неделей ранее.

В целом плодоовощная продукция за неделю подешевела на 1,4%. Снижение цен ускорилось, неделей ранее оно составляло 0,9%.

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,8 раза. Цены на капусту с начала года выросли почти в 1,6 раза, свеклу и морковь - в 1,4 раза, яблоки - на 33,3%, лук - на 26,4%. Цены на бананы снизились на 0,7%, на огурцы - на 42,3%, помидоры - на 22,9%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%.