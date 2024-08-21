Поиск

В России на прошлой неделе огурцы снова подорожали, а капуста начала дешеветь

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В России не прошлой неделе капуста, которая дорожала в последнее время более высокими темпами, чем другие овощи, подешевела, хотя темпы снижения цен пока символические. Как сообщил Росстат, цены снизились пока на 0,04% после роста на 1,8% неделей ранее).

Свекла подешевела на 3,8% (на 2,6%), морковь - на 2,8% (на 3,4%), картофель - на 2,6% (на 1,9%), бананы - на 2% (на 1,5%), яблоки - на 1,8% (рост на 0,1%), помидоры - на 1,5% (на 1,6%), лук - на 0,7% (на 1,1%).

Огурцы, цены на которые в последнее время снижались, вновь подорожали - на 2,1% против минус 1,1% неделей ранее.

В целом плодоовощная продукция за неделю подешевела на 1,4%. Снижение цен ускорилось, неделей ранее оно составляло 0,9%.

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,8 раза. Цены на капусту с начала года выросли почти в 1,6 раза, свеклу и морковь - в 1,4 раза, яблоки - на 33,3%, лук - на 26,4%. Цены на бананы снизились на 0,7%, на огурцы - на 42,3%, помидоры - на 22,9%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на российские автомобили за неделю с 13 по 19 августа выросли почти на 1,3%

Цены на российские автомобили за неделю с 13 по 19 августа выросли почти на 1,3%

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple

Договор с РЖД на строительство ВСМ Москва-Петербург планируется заключить до сентября

Договор с РЖД на строительство ВСМ Москва-Петербург планируется заключить до сентября

Крым передаст в федеральную собственность порт Камыш-Бурун в Керчи

Крым передаст в федеральную собственность порт Камыш-Бурун в Керчи

Сделка по покупке Twitter Маском стала самой неудачной для финансировавших ее банков с 2008-2009 гг.

Сделка по покупке Twitter Маском стала самой неудачной для финансировавших ее банков с 2008-2009 гг.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });