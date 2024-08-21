Минсельхоз заявил о снижении за неделю отпускных цен на курятину и яйца

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В России за неделю отпускные цены на курятину снизились на 0,5%, яйца первой и второй категорий подешевели на 0,9% и 2,4% соответственно, сообщил Минсельхоз в комментарии к опубликованным в среду данным Росстата.

Это снижение в ведомстве объяснили ростом производства.

"Ситуация на продовольственном рынке РФ остается стабильной. Динамика отпускных цен на большинство социально значимых продуктов находится в пределах темпов общей инфляции. На ряд продовольственных товаров цены сейчас сезонно снижаются, а по некоторым позициям стоимость даже ниже прошлогодней", - отмечает Минсельхоз.

В частности, гречневая крупа за год подешевела на 20,9%, сахар - на 3,3%, свинина - на 2,5%.

По мере сбора нового урожая дешевеют овощи и фрукты. Так, отпускная цена на томаты за месяц снизилась на 10,7%, лук - на 10,5%, яблоки - на 1,3%.

Как считают в ведомстве, стабилизирующим фактором для цен на хлеб является высокая обеспеченность внутреннего рынка зерном хлебопекарного качества. К тому же с 19 августа стартовали продажи зерна из интервенционного фонда. За три дня продано 8,1 тыс. тонн пшеницы 3 класса. "Стоит отметить, что отпускные цены на продовольственную пшеницу 3 класса и на муку в настоящее время демонстрируют околонулевую динамику", - говорится в сообщении.