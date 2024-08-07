Цены на овощи и фрукты в РФ на минувшей неделе снизились на 1%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены на плодоовощную продукцию за неделю с 31 июля по 5 августа снизились на 1%, сообщил Росстат в среду.

Таким образом, снижение несколько ускорилось. Неделей ранее оно составляло 0,9%. Из плодоовощной продукции, о ценах на которую сообщает Росстат, продолжает дорожать только капуста. Причем рост цен на нее ускорился до 2,7% с 2% на предыдущей неделе.

С 31 июля по 5 августа больше всего снизились цены на свеклу - на 3,3% (на 4% неделей ранее). Морковь подешевела на 3,2% (на 2,6%), помидоры - на 2% (на 0,4%), огурцы - на 1,8% (на 5,1%), картофель - на 1,6% (на 0,7%), бананы - на 1,1% (на 0,9%), лук - на 0,7% (на 0,1%).

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,9 раза. Цены на свеклу выросли в 1,6 раза, морковь и капусту - в 1,5 раза, яблоки - на 33,9%, лук - на 29,6%, бананы - на 2,8%. Цены на огурцы снизились на 45,2%, на помидоры - на 18,7%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%.