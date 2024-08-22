"Мосбиржа" снова проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "НоваБев групп"

Оба раза это решение принимали из-за падения цены

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит повторный дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "НоваБев групп" в период с 11:22 до 11:52 по Москве в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20% по отношению к началу предыдущего дискретного аукциона (988 рубля за штуку).

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения второго дискретного аукциона стоимость акций компании составила 709 рублей за штуку (-28,2% к цене на начало первого аукциона и -84,8% к закрытию торгов 15 августа).

Торги акциями ПАО "НоваБев групп" на "Московской бирже" были приостановлены с 16 августа в связи с дополнительной эмиссией ценных бумаг компании, а возобновлены - 22 августа.