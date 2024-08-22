Мосбиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "НоваБев групп" из-за падения цены

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "НоваБев групп" в период с 10:10 до 10:40 в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций компании составила 853 рубля за штуку (-81,8% к закрытию торгов 15 августа).

Торги акциями ПАО "НоваБев групп" на Московской бирже были приостановлены с 16 августа в связи с дополнительной эмиссией ценных бумаг компании, а возобновлены торги данными акциями 22 августа.