СД "Новабев Групп" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 12,5 руб. на акцию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Новабев Групп", одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2024 года в 12,5 рубля на акцию, сообщается в пресс-релизе компании.

"В общей сложности - 1,58 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, что составляет 61% чистой прибыли "Новабев Групп по МСФО за первую половину 2024 года", - говорится в пресс-релизе.

Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 30 сентября 2024 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 11 октября 2024 года.

Размер дивидендов рекомендован исходя из нового уставного капитала компании в 126,4 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

Как сообщалось, в июле этого года компания увеличила уставный капитал в 8 раз - с 1,58 млрд рублей до 12,64 млрд рублей. Согласно условиям размещения, каждый акционер получил бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную.

Первые дивиденды компания выплатила по итогам 2019 года. Они составили 32 рубля на акцию (в сумме 407,8 млн рублей). По итогам первого полугодия 2020 года акционеры получили 10 рублей на акцию, в сумме - 124,2 млн рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 90 рублей на акцию, или 1,234 млрд рублей. Финальные по итогам 2021 года - 47,24 рубля на акцию (649,3 млн рублей), промежуточные за первое полугодие - 72,76 рубля (1 млрд рублей).

В 2022 году по итогам первого полугодия выплаты на акцию составили 150 рублей, общая сумма 1,996 млрд рублей. Кроме того, компания выплатила по итогам 9 месяцев 75 рублей на акцию из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Общая сумма - 968 млн рублей. Финальные дивиденды за 2022 год составили 400 рублей на акцию, всего - 6,32 млрд рублей.

Дивиденды за первое полугодие 2023 года установлены в 320 рублей на акцию (общая сумма 4 млрд 921,7 млн рублей), за 9 месяцев - 135 рублей (2 млрд 076,3 млн рублей), за 2023 год - 225 рублей на акцию (в общем - 2,75 млрд рублей без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям).

В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%.

По данным ЕГРЮЛ, эта доля перешла к компании "Ориент-Запад". В настоящее время "Ориент-Запад" принадлежит 35,39% ПАО. Компания "Синергия-капитал" владеет 13,34%, "Синергия маркет" - 11,79%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры. Free float составляет 15%. Акции компании обращаются на Московской бирже.

"Новабев групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 20%, до 116,9 млрд рублей, чистая прибыль - снизилась на 4%, до 8,064 млрд рублей. Отгрузки алкогольной продукции составили 17 млн дал (декалитров), что на 1% больше, чем в 2022 году.

В первой половина этого года выручка составила 57,097 млрд рублей, что на 19% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Чистая прибыль снизилась на 34%, до 2 млрд рублей, EBITDA не изменилась - 7,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась до 13,2% с 15,8% год назад. Валовая прибыль увеличилась на 9%, до 20,6 млрд рублей.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб". Группа также является эксклюзивным поставщиком алкогольной продукции ряда мировых производителей и брендов.