Акции "Мечела" начали дешеветь после публикации полугодового отчета

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Котировки "Мечела", умеренно подраставшие в первой половине дня на повышенных объемах торгов, развернулись вниз после публикации финансового отчета компании за первое полугодие 2024 года.

На 14:40 по Москве обыкновенные акции "Мечела" дешевели на 1,9%, до 129,36 рубля за штуку, привилегированные акции подешевели на 2,7% - до 136,8 рубля за штуку.

Консолидированный показатель EBITDA "Мечела" за первое полугодие 2024 года сократился на 18% в годовом исчислении и составил 32,8 млрд рублей. Консолидированная выручка группы выросла за отчетный период на 6% и составила 205,95 млрд рублей.

Чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, в январе-июне составил 16,7 млрд рублей против убытка в 3,5 млрд рублей годом ранее.

Чистый долг на конец первого полугодия увеличился на 5% по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2023 года, до 262,5 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA составило 3,3х (2,9х на конец 2023 года).