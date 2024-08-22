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Международные резервы России с 9 по 16 августа увеличились на $5,9 млрд

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 16 августа составили $609,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 9 августа международные резервы равнялись $604 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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