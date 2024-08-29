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Международные резервы России с 16 по 23 августа увеличились на $4,6 млрд

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 23 августа составили $614,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 16 августа международные резервы равнялись $609,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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