Поиск

BMW в июле впервые обошла Tesla по продажам электромобилей в Европе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Германская Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в июле впервые обошла Tesla Inc. по продажам электромобилей в Европе, став лидером этого рынка.

Продажи полностью электрических автомобилей BMW в регионе в прошлом месяце выросли более чем на треть, до 14 869 единиц, говорится в обзоре аналитической компании Jato Dynamics. Реализация машин Tesla сократилась на 16%, до 14 561.

Tesla по-прежнему сохраняет лидерство в Европе по количеству проданных с начала этого года электромобилей, однако она все больше уступает позиции в регионе таким компаниям, как BMW и Volvo Car AB.

В общей сложности в Европе в июле было продано 139,3 тыс. новых электромобилей - на 6% меньше, чем годом ранее.

В миреЧисло новых электромобилей в ЕС выросло в 1,5 раза в 2023 годуЧитать подробнее

Автомобиль Tesla Model Y остался самым продаваемым электромобилем в регионе в первом полугодии, однако в июле продажи этой модели упали на 16%. BMW выигрывает за счет высокого спроса на такие модели, как i4 и iX1, которые опережают по продажам сопоставимые автомобили Mercedes и Audi.

Спрос на электромобили в Европе идет на спад после отмены или сокращения стимулов для этого рынка в ряде стран, включая Германию и Швецию. В результате некоторые автопроизводители, в том числе Volkswagen и Mercedes-Benz, были вынуждены пересмотреть свои цели в сегменте электромобилей.

Китайские автопроизводители, такие как BYD Co. и SAIC Motor Corp., постепенно наращивали присутствие в Европе в этом году, однако недавнее введение Еврокомиссией дополнительных пошлин на поставки электромобилей из КНР ослабило этот импульс.

BMW Tesla
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Возобновляется отмена депозитарных расписок крупнейших российских компаний

Возобновляется отмена депозитарных расписок крупнейших российских компаний

Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 14,3%

Индекс МосБиржи упал в четверг на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 г.

Индекс МосБиржи упал в четверг на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 г.

Прибыль банков РФ в июле за вычетом дивидендов от "дочек" достигла 306 млрд руб.

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Венгрия обсуждает новую схему получения нефти из РФ с более дорогой доставкой

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });