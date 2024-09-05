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BMW и Toyota будут вместе разрабатывать электромобили на водороде

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Германская Bayerische Motoren Werke AG и японская Toyota будут вместе разрабатывать электромобили на водородных топливных элементах, говорится в пресс-релизе BMW.

BMW выпустит водородные версии машин одного из существующих модельных рядов в 2028 году. Силовые агрегаты для них партнеры разработают вместе.

Новые машины BMW будут рассчитаны на покупателей, у которых дома нет зарядных устройств для электромобилей или которым нужно проехать большой путь без доступа к зарядным сетям, сказал журналистам вице-президент компании по водородным автомобилям Михаэль Рат.

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Электромобили на топливных элементах работают от электричества, вырабатываемого в результате взаимодействия водорода и кислорода внутри топливного элемента, а не от аккумулятора.

Заправка таких машин быстрее зарядки традиционных электромобилей и больше похожа на заправку топливом на АЗС, отметил Рат.

При этом BMW не рассматривает водородные автомобили как замену автомобилям на аккумуляторах. "Мы не считаем полностью электрические автомобили и машины на топливных элементах конкурентами, - заявил Рат. - По нашему мнению, они скорее дополняют друг друга".

Toyota и BMW также намерены развивать заправочную инфраструктуру, которая в случае водородных автомобилей представлена гораздо меньше, чем сети традиционных АЗС и зарядных станций.

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