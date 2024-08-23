Уставный капитал концессионера ВСМ Москва-Петербург увеличен до 33,92 млрд рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Уставный капитал ООО "ВСМ Две столицы" вырос с 10 млн рублей до 33,92 млрд рублей. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 20 августа.

В начале июля было объявлено о подписании концессионного соглашения по строительству железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва - Петербург.

Концедентом проекта от лица государства выступает Росжелдор, концессионером - ООО "ВСМ Две столицы", которое будет вести строительство магистрали за счет собственных и заемных средств и получит права владения и пользования инфраструктурой.

Учредителем компании-концессионера выступило созданное правительством Москвы АО "УК ВСМ Две столицы" и ЗАО "Лидер". Реализация проекта будет вестись при участии ОАО "РЖД", Сбербанка совместно с синдикатом российских банков, Фонда национального благосостояния и регионов-участников проекта.

Концессионное соглашение рассчитано на 40 лет. Документ подразумевает создание и эксплуатацию инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов.