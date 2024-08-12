Поиск

Протяженность ВСМ Москва - Петербург в черте столицы составит 25,2 км

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Длина высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург в черте столицы составит 25,2 км, остановочными пунктами станут четыре городских вокзала, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

"В границах города появятся четыре остановочных пункта, с которых станет комфортнее и быстрее осуществлять пересадку на некоторые станции метро и МЦД на Ленинградском вокзале, московских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. В настоящий момент специалисты Москомархитектуры с участием Института Генплана Москвы занимаются вопросами интеграции высокоскоростной магистрали в транспортную инфраструктуру столицы, разработкой градостроительной документации", - прокомментировал заммэра города Владимир Ефимов.

Первым остановочным пунктом ВСМ-1 в Москве по дороге из Петербурга станет новый вокзал Крюково в Зеленограде, который также будет конечной станцией для МЦД-3 на севере.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская назвала станцию Крюково автобусным хабом и заявила, что территория вокруг вокзала спроектирована так, чтобы путь от автобуса до нее занимал 1-2 минуты. На городском вокзале Петровско-Разумовская пассажиры смогут пересесть на МЦД-1, МЦД-3, Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, на станции Рижская - на МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии. На Ленинградском вокзале можно будет сделать пересадку на МЦД-2, МЦД-4, Сокольническую и Кольцевую линии метрополитена.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на строительство ВСМ-1 выделят 34,1 млрд рублей.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург является приоритетным и наиболее проработанным на данный момент проектом по организации высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Глава Минтранса Виталий Савельев в феврале докладывал президенту, что для создания и эксплуатации магистрали потребуется в общей сложности более 2 трлн рублей, в том числе свыше 600 млрд рублей от государства, включая 580 млрд из ФНБ.

Реализация инвестпроекта предусматривает строительство железнодорожной линии протяженностью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км/час. Таким образом, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Предполагается, что первая ВСМ может заработать к 2028 году. В начале июля было подписано концессионное соглашение о реализации проекта.

Зеленоград Москва Петербург Владимир Ефимов ВСМ-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Курской области призывают эвакуироваться жителей Беловского района

Заявка "Газпрома" по транзиту газа через Украину составила 39,6 млн куб. м

Военная операция на Украине

В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района

Военная операция на Украине

Возгорание градирни Запорожской АЭС потушено

Военная операция на Украине

Возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло после обстрела

Экс-глава самарского Росимущества арестован по делу о превышении полномочий

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

У 94 пациентов кардиоцентра в Югре выявлена кишечная инфекция

Более 8 тыс. человек уехали за прошедшие сутки из приграничных районов Курской области

Военные РФ за сутки пресекли попытки прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь страны

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });