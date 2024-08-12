Протяженность ВСМ Москва - Петербург в черте столицы составит 25,2 км

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Длина высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург в черте столицы составит 25,2 км, остановочными пунктами станут четыре городских вокзала, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

"В границах города появятся четыре остановочных пункта, с которых станет комфортнее и быстрее осуществлять пересадку на некоторые станции метро и МЦД на Ленинградском вокзале, московских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. В настоящий момент специалисты Москомархитектуры с участием Института Генплана Москвы занимаются вопросами интеграции высокоскоростной магистрали в транспортную инфраструктуру столицы, разработкой градостроительной документации", - прокомментировал заммэра города Владимир Ефимов.

Первым остановочным пунктом ВСМ-1 в Москве по дороге из Петербурга станет новый вокзал Крюково в Зеленограде, который также будет конечной станцией для МЦД-3 на севере.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская назвала станцию Крюково автобусным хабом и заявила, что территория вокруг вокзала спроектирована так, чтобы путь от автобуса до нее занимал 1-2 минуты. На городском вокзале Петровско-Разумовская пассажиры смогут пересесть на МЦД-1, МЦД-3, Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, на станции Рижская - на МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии. На Ленинградском вокзале можно будет сделать пересадку на МЦД-2, МЦД-4, Сокольническую и Кольцевую линии метрополитена.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на строительство ВСМ-1 выделят 34,1 млрд рублей.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург является приоритетным и наиболее проработанным на данный момент проектом по организации высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Глава Минтранса Виталий Савельев в феврале докладывал президенту, что для создания и эксплуатации магистрали потребуется в общей сложности более 2 трлн рублей, в том числе свыше 600 млрд рублей от государства, включая 580 млрд из ФНБ.

Реализация инвестпроекта предусматривает строительство железнодорожной линии протяженностью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км/час. Таким образом, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Предполагается, что первая ВСМ может заработать к 2028 году. В начале июля было подписано концессионное соглашение о реализации проекта.