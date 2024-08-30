Сбербанк проконтролирует расходование средств на ВСМ Москва-Петербург

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк и концессионер высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург ООО "ВСМ Две Столицы" заключили договор расширенного банковского сопровождения проекта, банк будет контролировать целевое расходование средств, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Предмет договора - оказание Сбером услуг по расширенному банковскому сопровождению концессионного соглашения о финансировании, создании, эксплуатации инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретении и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки пассажиров и (или) багажа на созданной инфраструктуре по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Согласно договору, банк будет осуществлять контроль целевого расходования средств", - говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин пояснил, что услуга позволит заказчику проекта и финансирующим организациям видеть в онлайн-режиме на стадии строительства все уровни его исполнителей (подрядчики, субподрядчики, поставщики), направления расходования средств и их остатки, соответствие потраченных средств и выполненных работ.

"Мы организуем процесс, который позволит снизить риски реализации проекта и обеспечит доведение средств до конечных исполнителей, их расходование на цели проекта, которые установлены поручениями президента и распоряжением правительства", - заявил Ведяхин.

Ранее генеральный директор ООО "ВСМ Две столицы" Олег Тони говорил, что окончание проектирования магистрали намечено на 2025 год. Планируется, что концессионер займется строительством участка от Санкт-Петербурга до подмосковного Зеленограда (станция Крюково), а выходы из столицы возведут в рамках инвестпрограммы РЖД.

В середине марта президент Владимир Путин в режиме ВКС дал старт началу строительства первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы до Петербурга.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург является приоритетным и наиболее проработанным на данный момент проектом по организации высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Глава Минтранса Виталий Савельев в феврале докладывал президенту, что для создания и эксплуатации магистрали потребуется в общей сложности более 2 трлн рублей, в том числе свыше 600 млрд рублей от государства, включая 580 млрд из ФНБ.

Реализация инвестпроекта предусматривает строительство железнодорожной линии протяженностью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км/час. Время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Предполагается, что ВСМ может заработать к 2028 году. В начале июля было подписано концессионное соглашение о реализации проекта.