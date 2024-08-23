На российский рынок с начала года вышли 18 иностранных брендов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На российский рынок с начала 2024 года вышли 18 международных брендов, подсчитали в CORE.XP.

Эксперты считают, что до конца 2024 года на рынок выйдут еще десять брендов.

Компании выбирают площади от 20 до 900 кв.м для первых монобрендовых магазинов. В среднем международные ритейлеры в 2024 году открывали помещения площадью 215 кв.м.

Аналитики добавили, что 72% брендов вышли на рынок Москвы, 17% - на рынок Петербурга, 11% - на рынки других городов.