Квартальный ввод складов в России упал до пятилетнего минимума

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В России в I квартале 2024 года объемы нового строительства складской недвижимости могут стать минимальными за пять лет, прогнозируют в CORE.XP.

"Начало 2024 года стало наименее активным по объемам нового строительства на складском рынке за последние пять лет: по итогам I квартала может быть завершено строительство всего 157 тысяч кв. м новых складов", - говорят аналитики компании.

Они объясняют такое снижение относительно небольшим объемом сделок в формате built-to-suit (строительство под конкретного клиента) в начале 2023 года, поскольку именно на такие объекты в последние пять лет приходился основной объем строительства.

Основу нового предложения I квартала составят объекты, стартовавшие как спекулятивные (76%). Наибольший прирост предложения ожидается на Новорязанском шоссе (43 тысячи кв. м), где завершается строительство двух складских объектов.

Всего по итогам 2024 года складской рынок прирастет на 1,6 млн кв. м. Таким образом, годовой объем нового строительства на 29% превысит результат прошлого года и почти приблизится к значениям 2021-2022 годов. При этом основной объем нового предложения этого года (75%) ожидается к завершению во втором полугодии.

Важно, что в выходящих на рынок в первом квартале объектах свободными остаются только 26% площадей. Спрос на рынке складов продолжает оставаться очень высоким, вакансия минимальной. Таким образом, выход на рынок новых объектов мало отразится на объёме свободных площадей, отмечают эксперты.