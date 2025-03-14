Почтовая служба США сократит 10 тыс. работников

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Почтовая служба США (U.S. Postal Service, USPS) сократит 10 тысяч работников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо, направленное членам Конгресса генеральным почтмейстером Луисом Деджоем.

Сокращение планируется реализовать в течение 30 дней в рамках программы добровольного досрочного выхода на пенсию.

Это не первый случай масштабных увольнений в USPS, штат которой насчитывает около 640 тыс. работников. В 2021 году служба сократила 30 тыс. человек.

Руководство почтовой службы также намерено сотрудничать с департаментом эффективности правительства США (DOGE), который будет помогать USPS в оптимизации расходов, идентификации проблем и повышении эффективности, говорится в письме.

Ранее USPS сообщала о планах, направленных на оптимизацию обслуживания и сокращение расходов примерно на $30 млрд в течение 10 лет.



