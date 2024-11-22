"Казаньоргсинтез" снизил чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 31,7%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2024 года чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" по РСБУ составила 11,46 млрд рублей против 16,79 млрд рублей годом ранее, сказано в отчетности компании.

Таким образом, показатель сократился на 31,7%.

Выручка возросла на 2,3%, до 78,2 млрд рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 28,7% - до 20 млрд рублей на фоне роста себестоимости продаж на 20,2%, до 58,3 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 31,6%, до 15,1 млрд рублей.

Как говорил в августе гендиректор АО "Татнефтехиминвест-холдинг" (координирует деятельность нефтегазохимического комплекса Татарстана) Рафинат Яруллин, в первом полугодии 2024 года финансовые результаты "Казаньоргсинтеза" были "ограничены" из-за остановки одного из реакторов синтеза полиэтилена на модернизацию. На тот момент на объекте завершались пусконаладочные работы.

Активы "Казаньоргсинтеза" выросли за январь-сентябрь на 5,6%, до 132 млрд рублей на 30 сентября 2024 года.

"Казаньоргсинтез" - один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России. С октября 2021 года входит в "СИБУР".