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Россия в прошлом сельхозгоду экспортировала 54,1 млн т пшеницы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россия в прошлом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 года) экспортировала 54,1 млн тонн пшеницы, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"54,1 млн тонн", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Лут также сообщила, что с начала 2024 года (календарного) экспорт пшеницы составил 33 млн тонн.

Всего в прошлом сельхозгоду Россия экспортировала 72,2 млн тонн зерна, что на 21,9% больше, чем предыдущем сельхозгоду (59,2 млн тонн).

На текущий сельхозгод (начался 1 июля 2024 года) Минсельхоз оценивает общий экспорт зерновых в 60 млн тонн. Оценок экспорта пшеницы ведомство пока не давало.

Минсельхоз Оксана Лут
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