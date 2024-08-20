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Минсельхоз оценил экспорт зерна из России в прошлом сельхозгоду в 72 млн тонн

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия в прошлом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 года) экспортировала 72 млн тонн зерна. В этом сельхозгоду Минсельхоз сохраняет прогноз на уровне 60 млн тонн. Об этом журналистам сказала глава ведомства Оксана Лут.

В РоссииМинсельхоз сообщил об экспорте из России в прошлом сельхозгоду рекордных 70 млн т зернаЧитать подробнее

"В прошедшем сезоне сейчас у нас уже есть в факте 72 млн тонн зерна подтвержденных (экспорта - ИФ). Ждем расчет, но 72 млн тонн точно получится", - сообщила она.

Отвечая на вопрос о прогнозе экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду, Лут заявила, что он пока не определен. "По пшенице окончательных прогнозов пока нет, цифры по уборке могут колебаться в сторону уменьшения. Когда поймем, сколько соберем, соответственно, сделаем дельту допустимую за счет квот, которые будем устанавливать в следующем году по экспорту", - сказала она, подчеркнув при этом, что первоочередная задача - обеспечить внутренние потребности.

Лут также подтвердила сделанный ранее прогноз по экспорту зерна в целом в текущем сельхозгоду - на уровне 60 млн тонн. "Исходя из прогноза сбора зерна в 132 млн тонн, мы ставим прогноз по экспорту в 60 млн тонн в этом сезоне", - сказала она.

Оценивая начавшиеся товарные интервенции на рынке зерна (продажа зерна из государственного интервенционного фонда), Лут заявила, что в фонде хорошая пшеница, нужного качества для мукомолов и хлебопеков. "Цена хорошая, она выше, чем цена, по которой пшеница закупалась в фонд. Но сейчас она ниже, чем текущий рынок, потому что цена на пшеницу 3 класса сейчас высокая, - сказала она. - Поэтому мы как раз за счет интервенционного фонда регулируем ситуацию именно в рамках производства муки и хлеба, даже в большей степени хлеба".

Товарные интервенции в России начались 19 августа. Правительство разрешило в 2024 году продажу из федерального интервенционного фонда до 500 тысяч тонн зерна.

Сейчас в фонде имеется более 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. Этот объем был закуплен в несколько этапов: с 1 августа по 30 декабря 2022 года (3 млн тонн более чем на 47 млрд рублей) и с 11 декабря 2023 года по 15 июля 2024 года (1,076 млн тонн на 15,4 млрд рублей).

Минсельхоз Оксана Лут Правительство
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