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Экспорт продукции АПК РФ на 10-11% выше прошлогоднего по тоннажу, но отстает по стоимости

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Экспорт продукции АПК из РФ в этом году на 10-11% выше прошлогоднего в натуральном выражении, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут журналистам в Казани.

Но из-за снижения цен практически на всю экспортируемую продукцию есть отставание по стоимости от показателей прошлого года, сказала она.

"Экспорт от прошлого год на 10-11% выше прошлого года в тоннаже. В тоннаже мы, мне кажется, рвем всех, идем с очень хорошим темпом. Но поскольку у нас сильно упали цены по сравнению с прошлым годом практически на всю сырьевую составляющую и продукты переработки, включая масло, шрот, мясную продукцию, то по деньгам мы пока недобираем, идем с отставанием", - сказала она.

"Но по тоннажу плюс 10-11% - это очень хороший показатель. Я думаю, что мы примерно в таком темпе и сохранимся", - заключила она.

Как сообщалось, в 2023 году РФ экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд. Ранее ведомство ставило ориентир на 2024 год объем агроэкспорта до $45 млрд.

РФ Минсельхоз РФ
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