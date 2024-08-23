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В санкционный список США попала "дочка" МТС в сфере кибербезопасности MTS Red

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - США включили в SDN-List ООО "Серенити Сайбер Секьюрити", которое является дочерней структурой ПАО "МТС" и предоставляет услуги в сфере кибербезопасности под брендом MTS Red, говорится в материалах американского Минфина.

ООО зарегистрировано в августе 2022 года, его уставный капитал – 200 млн рублей.

MTS Red развивает сервисы шифрования каналов связи (VPN), защиты от DDoS-атак, многофакторной аутентификации, защиты веб-приложений. Также компания имеет собственный центр мониторинга и реагирования на киберинциденты.

Это не первая российская ИБ-компания, в отношении которой введены санкции. Ранее в SDN-list был включен, например, российский разработчик Positive Technologies.

США МТС Серенити Сайбер Секьюрити MTS Red
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