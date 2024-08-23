"Диасофт", "Галактика", ЦФТ, "Цифра" и ряд других ИТ-компаний пополнили санкционный список США

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минфин США включил в санкционный список ряд российских ИТ-компаний, занимающихся разработкой ПО для различных секторов экономики.

Минфин США отдельно выделил в санкционном перечне разработчиков софта для финансового сектора – ПАО "Диасофт", группу компаний "Центр финансовых технологий" (ЦФТ), а также компанию "Атол".

Включение этих компаний в SDN-List власти США объясняют необходимостью ограничить использование Россией международной финансовой системы.

Помимо этого, в санкционный перечень попали и другие российские разработчики софта. В их числе "Галактика" (разработчик одноименной ERP-системы), "Цифра" (разработчик ПО для промышленности, а также платформы для интернета-вещей), "Крибрум" (разработчик платформы для сбора, хранения и анализа данных) и пр.

"Расширяя санкции, ранее введенные против России за продолжающиеся боевые действия на Украине, Минфин и Госдепартамент США сегодня ввели меры против примерно 400 физических и юридических лиц, находящихся как в России, так и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе министерства.

В нем указывается, что речь идет о людях и организациях, "которые помогают России продолжать боевые действий и обходить санкции".

Гендиректор "Диасофт" Александр Глазков в официальном комментарии компании отметил, что введение санкций в отношении "Диасофт" "неизбежно должно было произойти".

"Основной бизнес компании – в России, - сказал Глазков. - Большинство наших клиентов уже под санкциями. Поэтому принципиального влияния на наш бизнес это оказать не может".

По словам руководителя "Диасофт", никаких мер для нивелирования последствий от введения санкций компании предпринимать не требуется.

К настоящему времени под санкциями США, ЕС и отдельных стран находятся десятки российских ИТ-компаний, занимающихся разработкой ПО ("Группа Астра", "РедСофт", "Аскон" и т.д.), решений в области информационной безопасности ("Группа Позитив", "Солар", "Инфотекс" и пр.), производством компьютерной техники и микроэлектроники, предоставлением услуг заказной разработки ПО и услуг центров обработки данных.