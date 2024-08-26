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ФАС возбудила второе дело против "Просвещения" из-за высоких цен на учебники по истории

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение", обнаружив признаки установления им монопольно высоких цен на учебники по истории.

"По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию. Служба возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении на сайте ФАС.

В ведомстве отметили, что "Просвещение" занимает "доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов", в случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

В апреле ФАС России возбудила в отношении издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. "В настоящий момент оно находится на рассмотрении", - уточнили в ФАС.

В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету палаты парламента по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС насчет правомерности повышения цен на учебники. "На каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники, почему у нас монополия на издание учебников. Может быть, поэтому цены растут?" - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

По ее словам, контент для учебников должен быть единым и разрабатываться под руководством Минпросвещения РФ, однако печатать их могут и другие издательства, а не только "Просвещение".

ФАС Просвещение
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