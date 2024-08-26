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Издательство "Просвещение" заявило, что не нарушает антимонопольное законодательство

Издательство "Просвещение" заявило, что не нарушает антимонопольное законодательство
Фото: Анастасия Диева/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Издательство "Просвещение" знает, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за цен на учебники по истории, но никаких официальных документов не получало; издательством ранее передала ФАС данные о ценообразовании на учебники, свидетельствующие об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства.

"В "Просвещении" осведомлены о возбуждении ФАС России антимонопольного дела относительно государственных учебников по истории для 10-11 классов. До настоящего времени никаких официальных документов из ФАС России в наш адрес не поступало. Материалы будут изучены самым внимательным образом, как только будут получены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе издательства.

Издательству в 2023 году удалось "в целом сдержать цены на учебники, несмотря на существенное удорожание полиграфических услуг и рост цен на бумагу, картон и краски", считают в организации.

"При этом цены на государственные учебники по истории России и всемирной истории для 10-11 классов были снижены на 20% по сравнению с предыдущими учебниками по этому предмету", - добавили в издательстве.

"Просвещение" заявило, что в течение последнего года находится в открытом и активном диалоге с ФАС.

"Нами представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 года, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства", - подчеркнули в пресс-службе.

"Издательство продолжит конструктивный диалог с ФАС России и готово предоставить всю необходимую информацию, которая подтвердит обоснованность цен на учебную литературу", - отметили в издательстве.

26 августа стало известно, что ФАС возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение", служба обнаружила в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории.

В апреле ФАС возбудила в отношении издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. "В настоящий момент оно находится на рассмотрении", - уточнили в ФАС.

В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету палаты по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС насчет правомерности повышения цен на учебники. "На каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники, почему у нас монополия на издание учебников. Может быть, поэтому цены растут?" - сказала она.

По ее словам, контент для учебников должен быть единым и разрабатываться под руководством Минпросвещения, однако печатать их могут и другие издательства, а не только "Просвещение".

Валентина Матвиенко Минпросвещения Просвещение ФАС
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