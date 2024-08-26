Нефть Brent резко подорожала до $81 за баррель

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть ускорился днем в понедельник на новости о дальнейшем сокращении добычи в Ливии.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 по московскому времени выросли на $2,01 (2,54%), до $81,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на $1,87 (2,5%) до $76,7 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 0,9%.

В понедельник расположенные на востоке власти Ливии объявили о закрытии всех месторождений и приостановке экспорта топлива на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством на западе страны. Форс-мажор распространяется на все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры.

"Самый большой риск для рынка нефти, пожалуй, заключается в дальнейшем падении добычи в Ливии из-за политической напряженности в стране", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Также ранее сообщалось, что ливанское движение "Хезболла" в воскресенье выпустило по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников, однако большинство из них цели не достигли.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании Федрезерва на 25 базисных пунктов в 70% и допускают 30%-ную вероятность того, что ставка будет понижена сразу на 50 б.п.