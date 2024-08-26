На востоке Ливии остановили добычу и экспорт нефти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство, находящееся в восточной части Ливии, объявило о полной остановке добычи и экспорта нефти с подконтрольной территории, сообщает Bloomberg.

Форс-мажор распространяется на все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры, сообщило правительство в соцсети.

На этой новости цены на нефть марок Brent и WTI растут более чем на 2,5%.

Решение приостановить добычу было принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее западное правительство объявило об отставке главы ЦБ Садика Аль-Кабира, который отказался покидать занимаемый пост.

В июле Ливия добывала около 1,15 млн баррелей нефти в сутки. С тех пор добыча была приостановлена на крупнейшем в стране месторождении Шарара (Sharara), производящем почти 270 тыс. б/с. На востоке Ливии расположена основная часть нефтяных резервов страны и четыре экспортных терминала.