Brent подешевела до $81,34 за баррель после подорожания на 3% днем ранее

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо опускаются во вторник, корректируясь после скачка более чем на 3% днем ранее на новостях из Ливии.

К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,11%), до $81,34 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $2,41 (3,1%), до $81,43 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,16 (0,21%), до $77,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,59 (3,5%), до $77,42 за баррель.

26 августа власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее правительство западной части отправило в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира, однако он отказался покидать занимаемый пост.

"Ливия вновь рискует потерять весь экспорт нефти из восточной части, - говорится в обзоре экспертов RBC Capital Markets. - Если производство на этой территории будет прекращено, у страны останется лишь одно месторождение, где ведется добыча".

На востоке Ливии находится основная часть нефтяных резервов страны и расположены четыре экспортных терминала.

Правительство восточной части страны также хочет пересмотра методов разделения нефтяных доходов, говорит управляющий партнер Energy Outlook Advisors Анас Альхаджи.

"Потеря всего ливийского экспорта нефти будет иметь существенное влияние на глобальный рынок", - отмечает Альхаджи, слова которого приводит MarketWatch.