Brent подешевела до $81,09 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки умеренно опускаются днем во вторник в рамках коррекции после резкого подъема днем ранее на новостях из Ливии.

К 14:13 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,42%), до $81,09 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,38 (0,49%), до $77,04 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 3,5% на новости о прекращении добычи на востоке Ливии.

26 августа власти восточной части страны объявили о прекращении производства на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры. Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней стоимости нефти Brent на 2025 год до $77 за баррель с $82 за баррель, отметив, в частности, ослабление спроса в Китае. Эксперты инвестбанка ожидают, что цена будет колебаться в диапазоне $70-85 за баррель в следующем году.

Эксперты Morgan Stanley также ожидают, что цена Brent будет ниже $80 за баррель в 2025 году. Они понизили прогноз средней стоимости сорта на четвертый квартал 2024 года до $80 за баррель с $85 за баррель и ожидают снижения до $75 за баррель к концу 2025 года.