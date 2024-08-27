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Транзит российского газа через Украину после выходных вернулся к максимуму

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Транзит российского газа через Украину после выходных вернулся к обычному уровню. Транзитный маршрут проходит через Суджанский район Курской области на границе, где идут боевые действия.

""Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 27 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Заявка на предыдущий день была 42,1 млн куб. м.

Этот маршрут остается единственным путем поставки российского газа через Украину в Европу.

На фоне обострения ситуации в регионе выросла цена газа в Европе . Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $424 за тысячу кубометров.

Физический поток на выходе из Украины в ЕС до настоящего момента остается непрерывным, свидетельствуют почасовые данные европейской информационной платформы ENTSOG.

Газпром TTF Сергей Куприянов Сохрановка Суджа Украина Европа
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