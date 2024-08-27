МТС банк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 30%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - МТС банк во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 30% в годовом выражении, до 3,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Чистая прибыль банка за первое полугодие показала рост на 32,3% год к году - до 7,8 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 19,3%.

Чистые процентные доходы банка в первом полугодии выросли на 18,6% год к году, до 20,8 млрд рублей, а во втором квартале - на 20,4%, до 11,2 млрд рублей, в первую очередь за счет роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов.

Чистая процентная маржа в первом полугодии составила 9% против 10,4% годом ранее, а во втором квартале - 9,6% против 10,6% годом ранее за счет существенного роста процентных ставок и роста стоимости фондирования.

Чистые комиссионные доходы в первом полугодии составили 13 млрд рублей, увеличившись на 56% в годовом выражении, а во втором квартале - 6,3 млрд рублей, показав рост на 44% за счет увеличения доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания, а также в результате роста продаж страховых продуктов.

На фоне продолжающегося роста кредитного бизнеса стоимость риска по итогам первого полугодия составила 7,7%, снизившись по сравнению с 8,9% в первом квартале 2024 года, благодаря развитой системе скоринга, отмечает банк.

Операционные расходы в первом полугодии составили 12,2 млрд рублей, что на 36,8% выше расходов аналогичного периода прошлого года, а во втором квартале - 6,5 млрд рублей, что на 43% больше показателя годом ранее. Рост операционных расходов банк объясняет расширением продуктовых команд, в том числе IT-персонала, и выплатами в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI).

Кредитный портфель банка до вычета резервов с начала года вырос на 7,4%, за второй квартал - на 2,6% - до 418,6 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель, составляющий более 90% портфеля кредитов банка на 30 июня, вырос на 11,5% с начала года и за второй квартал на 5,2%, до 378,1 млрд рублей.

Основной драйвер роста потребительских кредитов - нецелевое потребительское кредитование. Портфель нецелевых потребительских кредитов вырос с начала года на 18%, за второй квартал - на 8%, до 208 млрд рублей по состоянию на 30 июня. На конец июня портфель POS-кредитов банка составил 51 млрд рублей. Портфель кредитных карт с начала года вырос на 10,3% - до 90 млрд рублей.

Портфель кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 июня составил 40,5 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле на 30 июня составила 10,8%, что выше на 0,7 п.п. по отношению к уровню на конец первого квартала 2024 года. Отношение совокупного объема резервов к неработающим кредитам составило 107,9% на 30 июня по сравнению со 113,5% на начало года.

Средства физических лиц составили 216 млрд рублей на 30 июня, показав рост на 8,8% с начала года. Общий объем средств клиентов почти не изменился с начала года и составил 332,5 млрд рублей, 82,1% средств клиентов на 30 июня приходится на срочные депозиты клиентов.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 8,6% и 9,2% соответственно, а общего капитала - 10,4% по состоянию на 30 июня 2024 года.